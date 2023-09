Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 6-a din campionatul Romaniei, este programat luni, 21 august, de la ora 21:30, pe Cluj Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sepsi - Otelul Galati, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 7 august, de la ora 18:30, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Rapid - Botosani, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 28 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sepsi - FCU Craiova, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 21 iulie, de la ora 18:30, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Dinamo - Universitatea Craiova, meci contand pentru prima etapa din campionatul Romaniei, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC U Craiova - FCSB, meci contand pentru prima etapa din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Tudor Vladimirescu din Tg. Jiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Magdeburg-Kielce, finala Ligii Campionilor la handbal masculin, se joaca astazi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 2. Polonezii de la Kielce evolueaza pentru al doilea an consecutiv in finala Ligii. Echipa antrenata de Talant Dujshebaev a…

- Manchester City - Inter Milano, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Liga Campionilor, este programat, sambata 10 iunie, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.