- Etapa a saptea a turneului play off al Superligii aduce fata in fata, sambata, 6 mai, de la ora 21.30, pe stadionul central al complexului sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, Farul Constanta si Rapid Bucuresti. In clasament, Farul ocupa prima pozitie, cu 43 de puncte, pe cand Rapid se afla pe locul…

- Farul Constanta a invins-o pe FC Rapid Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat.

- Liderul Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal. Tudor Baluta (22) si Adrian Mazilu (45+3) au marcat golurile echipei antrenate de Gheorghe Hagi. Farul a mai marcat…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (27), dupa o eroare a lui Paul Antoche. Gazdele au avut si o bara, prin Alexandru Tudorie…

- Rapid București a caștigat partida disputata sambata seara, pe teren propriu, in compania formației Chindia Targoviște. In urma acestui rezultat, bucureștenii au urcat pe podiumul Superligii de fotbal.

- Sambata, la Ovidiu, FC Farul Constanta a obtinut o noua victorie importanta in Superliga, dupa ce a trecut de FC Petrolul cu scorul de 2-0.In urma acestui rezultat „marinarii” s-au distantat in fruntea clasamentului, acumuland 55 de puncte.La finalul meciului, managerul constantenilor, Gheorghe Hagi,…

- Vineri, 10 februarie, s-au disputat primele partide din etapa cu numarul 25 a Superligii de fotbal: Universitatea Cluj-CS Mioveni 2-2 și Rapid București-FC Universitatea Craiova 1948 1-2. Runda continua, sambata, 11 februarie, cu partidele UTA Arad-FC Botoșani (ora 14.30) și derby-ul dintre CS Universitatea…