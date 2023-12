Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu Rapid Bucuresti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.Rapid a jucat aproape tot meciul in zece oameni, dupa ce Andrei Borza a fost eliminat in min. 6, pentru un fault dur asupra ivorianului Ismael Diomande.…

- Candva cunoscute ca echipe infrațite, Dinamo București și Universitatea Cluj nu și-au imparțit punctele luni seara pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 19-a a Superligii, clujenii ducand toate cele trei puncte grație unicului gol marcat de fostul dina

- Rapid se afla in criza. Dupa o serie buna de meciuri, formația alb-vișinie a ajuns la 5 meciuri (4 in Superliga și unul in Cupa), fara victorie. Iar Basarab Panduru și Florin Raducioiu sunt de parere ca antrenorul Cristiano Bergodi se afla intr-o poziție dificila. Dupa Rapid – FC Voluntari 1-2, cei…

- Petrolul Ploiești s-a impus vineri seara in confruntarea cu ultima clasata in Superliga, FC Botoșani, cu scorul de 2-1 (0-0) și și-a consolidat locul de play-off, dupa 17 runde. Moldovenii raman fara victorie și cu doar 8 puncte, din 8 remize, ocupa in co

- Ciprian Marica (38 de ani), acționarul de la Farul Constanța, este de parere ca abordarea clubului constanțean din perioada de transferuri a verii a fost una greșita. Dupa ce au caștigat titlul stagiunea trecuta, „marinarii” tremura pentru play-off in acest sezon. Aceștia ocupa locul 7, cu 22 de puncte,…

- Rapid București a caștigat duminica seara derby-ul etapei a 15-a din Superliga, invingand liderul FCSB, pe Arena Naționala, scor 1-2 (0-2). FCSB ramane pe prima poziție in clasament, dar poate fi depașita luni de CFR Cluj.

- Universitatea Craiova și U Craiova 1948 au remizat sambata, scor 1-1, in derbiul olteniei din etapa cu numarul 15 a SuperLigii. Oaspeții au terminat meciul in inferioritate numerica, dar gazdele nu s-au putut impune.

- Ultimele intalniri ale rundei a 13-a din SuperLiga de fotbal s-au disputat luni, 23 octombrie: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – FC Botoșani 5-2 (FOTO, cu gazdele in roșu) și CFR Cluj – Oțelul Galați 0-0. Etapa a debutat vineri, 20 octombrie, cu jocul: UTA Arad – Rapid București 2-2, iar sambata, 21 octombrie,…