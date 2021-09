Stiri pe aceeasi tema

- Belgia se mentine pe primul loc in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii pe 12 august, urmata de Brazilia si Franta, care au facut rocada intre ele fata de ierarhia din luna mai, in timp ce Romania ocupa locul 45, pierzand doua pozitii. Romania, locul…

- O fotografie postata de Lionel Messi dupa ce a castigat Copa America a devenit cea mai apreciata din istoria Instagram in domeniul sportiv, avand peste 20 de milioane de "like-uri". In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8 milioane de…

- Italia ar putea candida la organizarea Campionatului European din 2028 sau a Cupei Mondiale din 2030, a anuntat joi presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, citat de TuttoMercatoWeb. "Vom lua in calcul o candidatura a Italiei pentru Campionatul European din 2028…

- Italia, caștigatoarea Euro 2020, și Argentina, campioana in Copa America, s-ar putea infrunta intr-o „Supercupa internaționala”. Argentina a cucerit Copa America dupa o pauza de 18 ani. Trofeul, primul major din cariera internaționala a lui Leo Messi, i-a fost dedicat lui Diego Armando Maradona. Tot…

- Italia e in finala Campionatului European dupa ce a eliminat la penalty-uri de Spania (1-1 dupa 120 de minute și 4-2 la penalty-uri). Dupa meci, selecționerul Spaniei, Luis Enrique, a comentat meciul, evoluția elevilor sai și l-a laudat pe Pedri, mijlocașul de 18 ani care a impresionat la acest turneu.…

- A fost nevoie doar de o repriza pentru ca Spania sa iși afle adversara din semifinalele Campionatului European. Italia a invins Belgia cu 2-1, toate cele trei goluri fiind marcate in prima repriza, și s-a calificat in penultimul act al competiției. Pe Fussball Arena din Munchen, Squadra Azzurra…

- Vineri, 2 iulie, in cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020 sunt programate primele doua sferturi de finala: Elveția – Spania (de la ora 19:00, la Sankt Petersburg) și Belgia – Italia (incepand cu ora 22:00, la Munchen). Ultimele doua „sferturi" vor avea loc sambata, 3 iulie: Cehia – Danemarca…