- O agenție imobiliara din Cluj-Napoca a scos la vanzare o vila intre blocuri, la periferia orașului, cu o suprafața construita de 279 de metri patrați, cu 990.000 de euro. Cu o suma similara se poate cumpara o vila cu vedere la mare in Barcelona

Anul fara bugetare participativa. Primaria vrea sa revizuiasca procesul prin care clujenii pot propune proiecte pentru oraș, implemetat in premiera naționala in Cluj-Napoca și preluat și de alte orașe din Romania

- Clujenii mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a se bucura de iluminatul festiv din Cluj-Napoca, de luni, 9 ianuarie, beculețele de Craciun urmand sa fie date jos. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat ca iluminatul public festiv va fi oprit incepand de saptamana viitoare. Duminica…

- O clujeanca reclama diferențe permanente intre prețul produselor de la raft la casa de marcat și acum a facut plangere la Protecția Consumatorilor. ”Ma numesc Elena și aș dori sa aduc in atenția publica un caz de inșelaciune la unul din magazinele Carrefour din Cluj-Napoca, str. Nicolae Steinhardt,…

- Cel mai vesel cros caritabil revine in Cluj-Napoca. Clubul Atletic va organiza sambata, 17 decembrie 2022, un cros caritabil in Parcul Central din oraș. Clujenii de toate varstele sunt invitați sa-l „alerge pe Moș Craciun”.

- Cluj-Napoca se afla pe locul doi, dupa municipiului Alba Iulia in topul celor mai „smart” orașe din Romania. Clujul este intr-un proces amplu dezvoltare și nu doar imobiliara, ci și una tehnologica.

- Clujenii au protestat joi seara, 24 Noiembrie, in fata Prefecturii Cluj, impotriva vieții tot mai scumpe din Romania și Cluj-Napoca.Unul dintre organizatori a cerut ca cheltuielile cu chiria si intreținerea sa nu depașeasca 20% din veniturile salariale ale unei familii.Oamenii au scandat “E scump totul,…

- Cluj-Napoca se afla pe locul doi in Romania in ceea ce privește puterea de cumparare. Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana.