- Lumea a trecut de mult de bateriile pe care le foloseam pentru a ne alimenta device-urile cu energie, dar ne conectam constant la prize pentru a ne incarca laptopurile si smartphone-urile, chiar si de mai multe ori pe zi, potrivit platformei World Economic Forum. Departamentul de Energie…

- Dupa ce s-a terminat „Ferma vedetelor”, Rona Hartner a ramas dezamagita. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta a marturisit ca aceasta experiența a marcat-o extrem de mult. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE BARBATUL CARE A FACUT-O PE RONA HARTNER SA SUFERE DIN DRAGOSTE…

- Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poti canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii asteapta pe vizitatori pentru prima oara in Galati la primul…

- Castile sunt unele dintre cele mai importante accesorii pentru gameri, o pereche de casti de calitate putand sa asigure o experienta mai confortabila si sa duca la o performanta mai buna in jocuri competitive. G433 este modelul pozitionat in portofoliul Logitech undeva intre cele mai performante casti…

- Compania candiana de pariuri Stars Group a convenit achizitia Sky Betting & Gaming, intr-un acord evaluat la 4,7 miliarde de dolari, pentru -si extinde prezenta pe segmentul pariurilor sportive si a crea cea mai mare companie de pariuri online listata la bursa, transmite Bloomberg.Citește…

- Simona Halep joaca impotriva Serenei Williams, in aceasta noapte, la Miami. Liderul mondial se reintalnește cu sportiva din SUA, proaspat revenita in circuit dupa ce a nascut. Duelul va avea loc intr-un eveniment caritabil intitulat „Miami All Star Tennis for Charity”. Partida dintre Simona Halep și…

- Recent, Comisia Europeana a aprobat un set de reguli cu privire la noile norme referitoare la producția ecologica, acestea urmand a fi aprobate și de plenul Parlamentului European. „Odata adoptate, noile norme vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. Aceasta le va acorda suficient timp producatorilor,…

- Procentul de reducere aplicat clienților aflați in aceasta cetegorie de bonus (B8) a crescut de la 32% la 50%. In aceste condiții, avand in vedere evoluțiile tarifului de referința, este de așteptat ca pentru un segment important de clienți primele tarifare efectiv platite la reinnoirea polițelor sa…