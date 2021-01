Stiri pe aceeasi tema

- Un curent de meteori ce are radiantul in constelatia Bootes, langa Carul Mare, numit Quadrantide, va putea fi observat in noaptea de sambata spre duminica, potrivit Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii…

- Quadrantidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele cazatoare, potrivit NASA, atinge apogeul in noaptea de 2 spre 3 ianuarie și este primul eveniment astronomic remarcabil al anului 2021. Pe de alta parte, astazi, 2 ianuarie 2021, Pamantul se va afla la cea mai mica distanța de Soare. Meteorii…

- Maximul curentului se va produce in noaptea de 2 spre 3 ianuarie, cand meteorii vor avea viteze de 41 km/s. Este unul din cei mai puternici curenti de meteori, producand, in timpul maximului intre 100 si 140 de meteori pe ora. Meteorii acestui curenti sunt slabi ca stralucire, fiind nevoie de un cer…

- Quadrantidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele cazatoare, va atinge apogeul in noaptea de 2 spre 3 ianuarie, informeaza NASA, citata de Digi24. Acesta va fi primul eveniment astronomic notabil al anului 2021.Cea mai cunoscuta „ploaie de stele cazatoare”, Perseide, are loc in luna august.Astazi,…

- Prima ploaie de stele cazatoare din acest an este cea din curentul de meteori Quadrantide. Maximul va fi in noaptea de sambata spre duminica. Astazi, Pamantul se afla cel mai aproape de Soare, moment numit periheliu. Quadrantidele sunt un curent de meteori (stele cazatoare) ce are radiantul in constelatia…

- Primul spectacol astronomic remarcabil, din acest an este ploaia de stele din aceasta noapte, cand pe cer apar Quadrantidele. Quadrantidele sunt un curent de meteori (stele cazatoare) ce are radiantul in constelatia Bootes, langa Carul Mare. Maximul curentului este așteptat in ziua de 3 ianuarie. Este…

- Practic, Jupiter si Saturn se vor apropia atat de mult incat senzatia celor care vor privi cerul in momentul de maxima apropiere va fi ca cele doua stralucesc ca o singura super planeta care va parea de doua ori mai mare si mai luminoasa decat o stea obisnuita. Astfel, cei doi uriasi ai sistemului solar…

- Un eveniment astronomic extrem de rar va avea loc in data de 6 octombrie, cand planeta Marte va fi mai aproape de Pamant decat oricand in urmatorii 15 ani. Astrul va fi la 62,1 milioane de kilometri distanța de Pamant. Va mai fi din nou atat de aproape abia peste 15 ani. Acest fenomen va face planeta…