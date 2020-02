Super-bob! Fetele profesorului Neagu, week-end de poveste la Innsbruck

Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta Popescu și Andrei Robert Nica, medaliați cu aur la monobob la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, editia de iarna, au revenit în țara. Dupa marea performanța reușita în Elveția, cei doi tineri spera ca în viitor se va construi o pista de antrenament si în România.…

- Cotidianul online Lugoj Info.ro a fost si in 2019 cel mai apreciat site de stiri din Lugoj. In 2019, nu mai putin de 474.247 de cititori au accesat siteul. Cititorii au accesat in total 2.591.118 pagini, conform unor statistici furnizate de Google Analytics. Cum era si normal, cei mai multi cititori…

- ROMANIA - SUEDIA 22-34. In urma acestui rezultat, nationala de hadbal feminin a Romaniei a ratat si sansa de a se califica la turneul preolimpic, urmand sa incheie CM de handbal mai jos de locul 8. Daca vom invinge maine, Japonia, vom juca pentru locurile 9-10, iar daca vom pierde vom juca pentru…

- In Uniunea Europeana au fost efectuate, in anul 2017, un numar de 4,7 milioane operatii de cataracta, cele mai multe in Portugalia, arata datele publicate miercuri de Eurostat, conform agerpres.ro. In Portugalia au fost realizate 1.400 de operatii de cataracta la 100.000 de locuitori, tara fiind…

- Joi, 21 noiembrie 2019, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a gazduit, la Sala Tronului de la Palatul Regal, seara anuala dedicata de Familia Regala Corpului Diplomatic acreditat la București. Principesa a lansat o noua serie de atacuri violente. A vorbit despre MCV, pe care Romania l-a acceptat…

- Excelenta Voastra Nuntiu Apostolic, decan al Corpului Diplomatic, Excelentele Voastre, Impreuna cu Principele Radu as dori sa va urez bun venit in aceasta seara plina de caldura la palatul care, in diferite forme arhitecturale, a fost centrul politicii si al vietii romanesti de-a lungul a mai bine de…

- Vești bune de la cea mai importanta competiție de judo inter-cluburi din Europa, Liga Campionilor. Fetele de la Universitatea Cluj au reușit sa obțina medalia de bronz, dupa 3-2 cu Benfica Lisabona, scrie realitatea.net Medalie de bronz pentru Romania, la Judo, in Liga Campionilor. Sportivele de la…

- Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie…