Supărat din cauza salariului mic, un poştaş nu a livrat corespondenţa timp de trei ani Suparat din cauza salariului mic, un postas din Poirino, Italia, nu a mai livrat corespondenta timp de aproape trei ani. Totul a iesit la iveala dupa ce in urma unui control de rutina in trafic, politistii i-au gasit acestuia mai multe scrisori in masina. Oamenii legii au descoperit 70 de scrisori si un cutit pliabil. Politistii au decis sa ii perchezitioneze si casa, unde au descoperit 400 de kilograme de scrisori, facturi ce nu au ajuns niciodata la destinatie si pe care barbatul le tinea in 40 de cutii. "Nu m-au platit suficient", a fost explicatia postasului de 33 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

