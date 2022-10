Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a fazei grupelor din Cupa Romaniei s-a incheiat joi seara la Cluj cu infruntarea locala dintre Universitatea și CFR Cluj, care au remizat, 1-1, un egal frațesc, in ciuda rivalitații acerbe dintre cele doua cluburi. CFR Cluj a jucat cu o echipa

- De marți a inceput noul format din Cupa Romaniei. U Cluj a disputat prima partida din grupa impotriva rivalilor de la CFR Cluj. Derby-ul Clujului a incheiat prima faza a noului format de cupa.

- Cupa Romaniei la fotbal incheie joi seara, 20 octombrie, prima etapa din faza grupelor. De la ora 21:00, pe stadionul „Cluj Arena” din Cluj-Napoca se vor alinia doua concitadine: Universitatea și CFR. Rivalitatea este uriașa, duelul galeriilor depașind de multe ori, pe strazile din imprejurimi, normele…

- Galeria CFR Cluj nu a primit inca biletele pentru meciul cu U Cluj,. de joi, 20 septembrie, de pe Cluj Arena.Suporterii din Peluza Vișinie au precizat ca vor merge oricum la Cluj Arena. Ei se vor intalni la ora 16.00 la parcul din Gruia.”Din pacate clubul organizator impreuna cu Jandarmeria NU au vrut…

- Fanii Universitații „au deschis scorul” inaintea dublei cu CFR Cluj din Campionat și Cupa Romaniei. Ultrașii alb-negri au reușit sa captureze mai multe streaguri și un banner pregatit de rivalii feroviari inaintea confruntarilor directe dintre cele doua echipe clujene.

- U Cluj a anunțat cat vor costa biletele la marele derby cu CFR Cluj, de pe Cluj Arena, din 22 octombrie 2022.Astfel, la peluza 1 biletele vor costa 20 de lei, la Tribuna 1 și 2, cateva 35 de lei, la Tribuna 0, 55 de lei, și la VIP vor costa 110 lei. Cei care vor sa stea la Business Lounge vor plati…

- Echipe Soimii Cernavoda (Liga a IV-a) si Unirea Constanta (Liga a II-a) se intalnesc, miercuri, 14 septembrie, pe stadionul „Ideal” din Cernavoda”, intr-o partida contand pentru turul al treilea al Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va disputa in nocturna, de la ora 19.00, iar accesul suporterilor…

- Rasturnare incredibila de scor in Borussia Dortmund - Werder Bremen, meci din etapa 3 a noului sezon de Bundesliga. Gazdele conduceau cu 2-0 in minutul 88, dar Weder a caștigat, 3-2! Dortmund a inceput sezonul excelent, 6 puncte din 6 posibile, și parea ca se indreapta catre o victorie și in etapa 3,…