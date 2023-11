Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile in care romanii au cea mai mare incredere sunt Armata și Biserica, fiind urmate de NATO și UE. Pe ultimele locuri se poziționeaza Guvernul și Parlamentul in topul instituțiilor de incredere pentru cetațenii din Romania, potrivit unui sondaj INSCOP. Armata și Biserica, in care romanii au…

- Postul Craciunului este unul dintre cele doua mari posturi din cursul anului, cu o importanța mare pentru credincioși. Vezi cand incepe Postul Craciunului 2023!In Postul Craciunului, credincioșii nu au voie sa consume alimente de origine animala, oua, dar nici produse care conțin lapte ori alte lactate.…

- Interlopul Romica Mutu, care in luna septembrie a injunghiat un barbat pe o strada din Targu Jiu și apoi a fugit a fost prins in Belgia, a anunțat vineri Poliția. In urma cu cateva zile, interlopul le dadea dedicații polițiștilor și le spunea ca este ”pe-o insula-n vacanța cu fetele mele”.”Incercați…

- A fost desemnat proiectantul pentru extinderea și punerea in valoare a Muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara, din județul Gorj. Au fost achiziționate: serviciile de realizare a proiectului tehnic de execuție, a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor, a documentației privind urmarirea…

- La un pas de tragedie. Mașina unui barbat care a murit in timp ce se deplasa la volanul mașinii sale prin Targu Jiu a fost la un pas sa provoce alte tragedii daca nu ar fi intervenit un șofer cu prezența de spirit. Și care acum e cercetat. Potrivit IPJ, in cursul diminetii, Politia municipiului Targu…

- Un barbat, de 46 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit mort duminica noapte in locuința personala, aflata intr-un bloc din partea de sud a municipiului, relateaza Ziare.com.Locatarii din imobil au simțit un miros greu de suportat dinspre apartamentul barbatului și au decis sa sune la poliție.Din informațiile…

