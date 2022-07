Supă rece de roşii – Gazpacho Ingrediente 1 kg rosii bine coapte1 castravete de sera1 ardei rosu1 ceapa rosie2 catei usturoizeama de la 1/2 lamaie1 lingura otet balsamic3 linguri ulei de masline extravirginsare, piper, un praf chimion, oregano. Ingrediente pentru servire: busuioc proaspatcrutoane. Mod de preparare: Se spala rosiile si se cresteaza. Se fierbe apa, cand da in clocot se scufunda rosiile 2-3 secunde pe fiecare in parte.Se lasa rosiile sa se raceasca. Se curata de coaja si se taie jumatati.Scoateti semintele si puneti jumatate din rosii in blender, iar jumatate taiati-le cubulete, de cutit.Peste rosiile taiate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

