- Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu-Piedone a adresat scrisoare Guvernului prin care cere in mod public includerea medicamentului Favipiravir pe lista medicamentelor ce pot fi recomandate de medicii de familie in tratamentul covidului, dar și includerea sa pe lista medicamentelor compensate de catre…

- Un tratament pentru Covid-19 derivat de la o lama botezata Fifi arata „un potential important” in faza incipienta de testare, informeaza BBC, potrivit News.ro. Este vorba despre un tratament pe baza de „nanocorpi”, o versiune mai simpla și mai mica a anticorpilor, pe care lamele si camilele ii produc…

- Un tratament pentru Covid-19 derivat de la o lama botezata Fifi arata „un potential important" in faza incipienta de testare, informeaza BBC. Este vorba despre un tratament pe baza de „nanocorpi", o versiune mai simpla a anticorpilor, pe care lamele si camilele ii produc natural ca raspuns la infectie.…

- Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din Romania, a atras atenția, intr-o scrisoare deschisa , ca actuala criza politica, pe fondul pandemiei de coronavirus, ingreuneaza și mai mult accesul la tratament al bolnavilor cronici. Aceștia primesc medicamente cu porția, acuza Irimia, sunt…

- Tratamentul la domiciliu, fara supraveghere medicala, poate avea efecte dezastruoase asupra bolnavilor de Covid. Așa s-a intamplat in cazul unei femei de 55 de ani din Iași, care a ajuns foarte tarziu la spital, cu plamanii grav afectați.

- Campusul Universitatii Ovidius din Constanta si cladirea Consiliului Judetean Constanta CJC vor fi iluminate in seara de 28 iulie a. c. in culorile si cu mesajele specifice campaniei dedicate Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Hepatitelor Virale: "Ceasul eliminarii" si "Hepatita nu asteapta. Testeaza…

- Israelul spune ca Pfizer are o eficiența de doar 39% impotriva variantei Delta, dar previne in continuare formele severe de Covid. Vaccinul anti-Covid-19 Pfizer are o eficiența de doar 39% in prevenirea infecțiilor Israel, unde varianta Delta este tulpina dominanta, dar ofera in continuare o protecție…

- Reumatismul este o afectiune cronica caracterizata de durerile aparute la nivelul articulatiilor. Aceasta afectiune poate fi de natura infectioasa sau alergica. Tratamentul conventional presupune ameliorarea simptomelor prin administrarea de analgezice, corticoide si antireumatice. Eficienta acestora…