Suntem pe locul 10 în Europa la numărul de cazuri de COVIT Ne aflam pe cea de-a doua „cocoașa” a curbei imbolnavirilor Romania se afla acum pe locul 10 in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul total de cazuri, conform Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). In plus, țara noastra inregistreaza creșteri masive și la nivel de regiuni, singurele regiuni care inregistreaza creșteri mai mari fiind in Suedia. Dintre țarile din regiune, Romania are curba cu cea mai mare creștere, depașind chiar media europeana. Prin comparație, Slovacia a cunoscut o scadere a numarului de cazuri, urmata de o ușoara creștere, iar Ungaria pare sa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

