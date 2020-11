«Sunt un dascăl în slujba Ialomiței!» Lupt pentru elevii, parinții și profesorii din Ialomița! Puteam sa ma opresc la victoriile mele cu abandonul școlar, dar județul freamata, chemandu-ma la lupta pentru batalii și mai mari. Ialomița m-a ales in 2013, cand copiii ei mi-au ieșit in cale. «Urasc școala», scria pe pagina de Facebook a elevei de peste drum de gazda mea, in Valea Ciorii. Și asta m-a determinat sa incep lupta mea pentru școlile din mediul rural. A uri școala este simptomul unei stari cronice in care se zbat elevul, parintele, dascalul și angajatorul roman. Ca sa combat cauzele fenomenului, am 4 cai de atac ca deputat:… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

