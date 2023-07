Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o sinistra revenire la cele mai rele zile ale guvernarii lui Mao, oficialii Partidului Comunist din intreaga China se supun orbește ordinelor de a crește rapid cota de terenuri arabile prin orice mijloace posibile. La fel ca in cazul "Marelui Salt Inainte", care a ucis zeci de milioane de oameni…

- Se pregatește un nou razboi in lume, in timp ce noi toți avem ochii ațintiți asupra invaziei Rusiei in Ucraina? Potrivit unei analize facute de UnHerd, exista o mulțime de semne care arata ca Xi Jinping pregatește China de razboi. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Semnele care arata ca ar…

- In iunie, Xi Jinping afirma ca este necesara pregatirea pentru „circumstanțe extreme", dupa ce, anterior, avertizase ca țara sa trebuie sa fie pregatita „pentru cele mai grave și extreme scenarii" pentru a supraviețui "vanturilor puternice, apelor agitate și chiar furtunilor periculoase”.

- 1918: Din ordinul dat de Partidul Bolșevic, imparatul Nicolae al II-lea și famila sa au fost asasinați la casa Ipatiev din Ekaterinburg, Rusia. 1945: A avut loc Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrata reglementarii situației postbelice in Europa.…

- Un grandios concert “Beethoven versus Brahms” va incheia Stagiunea Speranței a Filarmonicii “Oltenia” , marți, 4 iulie, ora 19:00. La pupitrul dirijoral va fi invitat reputatul muzician german Thomas Sanderling. Solistul serii va fi apreciatul pianist craiovean Mihai Ungureanu, laureatul mai multor…

- Statele Unite nu-și doresc un conflict cu China și inceperea unui nou razboi rece. Despre acest lucru a declarat luni Secretarul de Stat al SUA, Anthony Blinken, la intilnirea cu președintele Chinei, Xi Jinping. "Statele Unite respecta promisiunile Președintelui [SUA, Joe] Biden. Statele Unite nu cauta…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- UE cauta noi parteneri pentru a reduce dependența de Statele Unite și China. Potrivit Reuters, Comisia Europeana a anunțat prioritatea incheierii unui acord cu blocul sud-american Mercosur (care include Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay și Venezuela).Acest acord a fost amanat pentru o lunga…