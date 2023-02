Sunt panourile radiante sursa de încălzire a viitorului? ”Au eficiență mai mare decât dispozitive electrice clasice” Costul imprevizibil al gazului metan pe piața europeana i-a facut pe mulți romani sa se gandeasca si la alte surse pentru incalzirea locuințelor. In trend sunt acum panourile radiante cu infraroșu. Acestea se conecteaza la o sursa de curent și incep sa incalzeasca obiectele din jur care la randul lor se transforma in surse de caldura. Pe de alta parte, țin loc și unor elemente de decor. Iar unele firme livreaza astfel de produse personalizate, astfel ca poate lua forma unui tablou in living. Se instaleaza foarte ușor și punerea in funcțiune este simpla. Mai mult, cei care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fly Lili va fi prima companie aeriana care va zbura regulat spre și dinspre aeroportul „Aurel Vlaicu” (Baneasa) din București dupa renovarea aeroportului, anunța boardingpass.ro.Turoperatorul Coral Travel, controlat integral de compania turca Coral Holding AȘ, a anunțat oficial oferta sa de…

- "Va fi tot mai cald zilele urmatoare! Așteptam maxime cuprinse intre intre 3 și 13 grade Celsius, apoi vineri și sambata este posibil ca in partea de sud a țarii temperaturile sa ajunga spre 16 sau chiar 18 grade Celsius. Asta inseamna o vreme calda pentru aceasta perioada. Vor crește și temperaturile…

- Gerul a pus stapanire pe țara noastra și temperaturile continua sa scada in urmatoarele zile. ANM anunța ca se vor atinge și minime de - 25 de grade Celsius, astfel ca romanii nu trebuie sa se aștepte la venirea primaverii prea curand.

- Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic și in mai multe zone din țara va ninge. Temperaturile vor scadea pana la minus 10 grade Celsius. In sud-vest, sud si est vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare. Racirea va fi resimțita mai puternic in estul țarii, unde incepand…

- Miercuri a fost cea mai calda zi de iarna din istoria masuratorilor meteo din Romania. Unde s-au inregistrat 22,5 grade Celsius. Cea mai calda zi de ianuarie din istoria masuratorilor meteo din Romania s-a inregistrat miercuri, fiind doborat recordul național din 2002.

- Anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania. Temperatura media anuala a fost de 11,77 grade Celsius, iar abaterea termica de 1,55 grade Celsius fata de media perioadei 1981 - 2010, arata o analiza a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18…

- Doar 9 metri patrați are ”apartamentul” din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. In locuința incape doar strictul necesar – un pat, o masa mica și o chicineta, iar dușul și toaleta sunt in doua dulapuri. Chiria costa intre șase sute și șapte sute de euro pe luna.Astfel…