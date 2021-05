Stiri pe aceeasi tema

- Forever Hit, singurul mare festival care va avea loc anul acesta, indiferent de scenarii. Deși previziunile sunt pozitive, fapt subliniat și de vicepremierul Romaniei, Dan Barna, care a prezentat astazi noile relaxari de restricții, organizatorii marelui eveniment iau in calcul orice limitare stabilita…

- Artistul Haddaway, cunoscut pentru hitul din anii 80 „What is love“, a confirmat prezența la „Forever Hit“, pe 18 septembrie la Arena Naționala din București. Artistul Haddaway, pe numele sau complet Nestor Alexander Haddaway, este oficial Brand Ambassador pentru primul mare festival din Romania care…

- USR PLUS a depus un proiect de lege care ar urma sa ofere gratuitate pentru studenți in bibliotecile central universitare. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii Educației Naționale a fost depusa de deputatul USR PLUS Filip Havarneanu Se propune eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați…

- Emisiunea de marci postale "Specii nationale pe cale de disparitie" va fi disponibila, incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si online, pe http://romfilatelia.ro/store/. "In acest an, sub genericul Europa 2021, PostEurop, organism…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care urmeaza sa fie operationalizate, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Pitesti, Focsani, Timisoara,…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech, 511.290 de doze, va ajunge luni in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…