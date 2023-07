Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ucraineni au fost observați folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost capturate de o țara „prietenoasa” inainte de a fi livrate Ucrainei, a informat sambata Financial Times, citat de Reuters.In schimb, ministerul apararii de la Kiev a sugerat ca armele au fost capturate de…

- Xi și Mișustin s-au intalnit deja de doua ori in ultimele luni și de fiecare data liderul chinez a nesocotit protocolul acordand prea multa atenție personala șefului guvernului lui Putin, relateaza Ziare.com care citeaza publicația Insider.Potrivit sursei citate, prima intalnire individuala a avut…

- Nou atac al Rusiei asupra Kievului inainte de zorii zilei. Apararea spune ca a doborat peste 30 de drone și rachete de croaziera trase de forțele ruse, relateaza The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitciko spune ca atacul a fost in doua valuri. De la inceputul lunii trecute, Moscova și-a reluat…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Ucraina a lovit doua regiuni din sudul Rusiei cu o racheta si o drona, dar racheta a fost doborata de apararea aeriana, potrivit oficialilor rusi si relatarilor din presa, potrivit The Guardian.In orasul Krasnodar din sudul Rusiei, o explozie a avariat o cladire rezidentiala si de birouri, au declarat…

- Trei oameni de știința ruși care au lucrat la dezvoltarea rachetelor hipersonice se confrunta cu acuzații penale „foarte grave”, a declarat miercuri, 17 mai, Kremlinul despre o investigație de tradare care a declanșat semnale de alarma in randul cercetatorilor din Rusia, relateaza Reuters și Hotnews.…

- In timp ce UE și SUA cauta companii private, care incalca sancțiunile anti-rusești in Orientul Indepartat, Armenia continua sa creasca comerțul cu Rusia prin reexportul de bunuri sancționate. Mass-media centrala din Europa și Statele Unite raporteaza in mod regulat ca Armenia servește drept principal…

- Intr-un interviu acordat ziarului Izvestia, Nikolai Patrușev, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost șef al agenției de securitate FSB, a reluat teoria deja clasica a Rusiei care a ramas ultimul obstacol in calea "Occidentului care incearca sa iși construiasca propria ordine mondiala".Ca…