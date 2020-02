SUNAM ADUNAREA! Toata lumea sa mearga la “Teatru de Dragobete”!

Teatrul „George Ciprian” Buzau cu sprijinul Consiliului Județean Buzau va invita pe 24 februarie, sa sarbatorim romanește ziua iubirii, Dragobetele. Și anul acesta am pregatit o serie de surprize pentru indragostiți! De la bilete gratuite, certificate de casatorie, șampanie, prajituri, candy bar pana la fotografii printate pe loc – cabina foto – dar și multe alte surprize. Ca in fiecare an, pe 24 februarie Teatrul „George Ciprian” sarbatorește de Dragobete. Așadar, buzoienii sunt invitați din nou la teatru. Anul acesta ii așteptam cu spectacolul CINA DE ADIO, o comedie inspirata dupa un trend…