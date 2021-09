Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al sanatatii Vlad Voiculescu compara, luni seara, situatia epidemiologica de acum cu cea din martie-aprilie cand era ministru si crede ca oficialii ar trebui sa ceara ajutorul tarilor europene, dupa ce Romania a raportat cel mai mare numar zilnic de decese de in urma infectarii cu COVID-19.…

- 1.024 de paturi ATI sunt disponibile duminica, 19 septembrie, la nivel național, pentru pacienții COVID-19, dintre care 849 sunt ocupate, iar in București mai sunt libere 51 de locuri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica la solicitarea Libertatea.Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii…

- Consilierul onorific al premierului Florin Cițu pe probleme de sanatate si in gestionarea pandemiei COVID-19, Nelu Tataru, a afirmat vineri, 10 septembrie, ca varful valului patru al pandemiei va fi peste mai puțin de o luna. „De-abia din 2023 ne așteptam la un an normal”, a precizat fostul ministru…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a descins joi dimineața la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB). Potrivit unor surse din administrația Capitalei, vizita lui Nicușor nu a fost anunțata. Primarul Capitalei cauta vinovații pentru situația dezastruoasa a parcurilor…

- Cazurile noi de infectare cu COVID-19 se mențin ridicate. Numai in ultimele zile am avut parte de peste 200 de cazuri noi inregistrate in doar 24 de ore, cu un maxim sambata, 14 august (408 de cazuri noi) și un minim luni, 16 august (286). Duminica, 15 august, au fost raportate 323 de cazuri noi.Saloanele…

- Situația epidemica din Republica Moldova se agraveaza. Tot mai mulți moldoveni se infecteaza cu noul coronavirus, iar Ministerul Sanatații este nevoit sa deschida noi centre pentru testarea și tratamentul COVID-19.

- Sunt tot mai puține cazuri in județul Cluj. De asemenea, au mai ramas 4 pacienți internați la Terapie Intensiva.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,05;In ultimele 24 de ore, 3 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total…