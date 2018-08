"Romania este in grafic cu calendarul de pregatire privind organizarea Summitului de la Sibiu pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Reuniunea de astazi a demonstrat seriozitatea cu care este tratat acest eveniment major de catre toate institutiile implicate si a fost un bun prilej pentru a clarifica o serie de aspecte organizatorice deja planificate in cadrul intalnirilor anterioare. Un accent important in planul logistic s-a acordat dimensiunii de securitate.

Summitul din 9 mai 2019, dedicat viitorului Uniunii Europene si viitoarei agende strategice a liderilor pentru…