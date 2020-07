Cei 27 de lideri ai UE au decis sa intre in prelungiri si sa se reintalneasca duminica la pranz, in speranta de a depasi blocajele privind uriasul plan de relansare post-coronavirus aflat in discutie, comenteaza AFP, conform Agerpres.Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles, liderii UE se afla in continuare in cautarea unui compromis, discutiile stagnand din cauza exigentelor formulate de tarile asa-numite "frugale", spre marea nemultumire a capitalelor din sudul continentului. Cu putin dupa ora 23.00 (21.00 GMT), liderii s-au separat fara un acord. Summitul, care a inceput vineri la orele 10.00,…