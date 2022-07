Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a deschis vineri, alaturi de senatorul american Roger Wicker, membru al Congresului SUA, reuniunea „Black Sea Security Summit”, organizata de Comisia Congresului SUA pentru Securitate si Cooperare in Europa, la Constanta .

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, in cadrul mesei rotunde "Black Sea Security Summit", ca in fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una "impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel".

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Constanta, cu prilejul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”, ca NATO va continua sa sustina Ucraina si ca zona Marii Negre ramane una strategica in contextul militar actual.

De la declanșarea conflictului, peste 240.000 de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagra, a anunțat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu in Consiliul de Securitate ONU, la New York.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministeriala „Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala" („Global Food Security Call to Action"), context in care a declarat ca, in contextul conflictului din Ucraina, „capitalizarea potentialului portului…

- Razboiul din Ucraina a dus la o deteriorare a securitații nu numai in Marea Neagra, ci in intreg spațiul european și euroatlantic, iar NATO se adapteaza la acest tip de situație. La summiul din iunie, de la Madrid, Alianța Nord-Atlanica va decide sa raspunda adecvat, prin consolidarea posturii de descurajare…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…