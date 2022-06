Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca summitul NATO de la Madrid a fost unul "istoric", referindu-se la decizia de a invita Finlanda și Suedia sa adere la alianța militara, relateaza CNN. Liderul de la Casa Alba a anunțat un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina…

- Imagini contrastante de la Madrid, unde are loc summit-ul NATO, și de la Așgabat, capitala Turkmenistanului, unde are loc un summit al țarilor de la Marea Caspica. In timp ce liderii din țarile NATO au discuții prietenoase inaintea unui dineu la Muzeul Prado, Putin și omologii sai stau distanțați la…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, miercuri, la summit-ul NATO de la Madrid, creșterea prezenței militare americane in toata Europa. Statele Unite iși vor „consolida poziția militara in Europa”, astfel incat NATO sa poata „raspunde la amenințari din toate direcțiile și in toate domeniile: terestru,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. El a confirmat ca SUA vor trimite inca doua distrugatoare la baza navala spaniola de la Rota, pe langa cele…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a participat miercuri si joi la reuniunea omologilor din statele membre NATO, discutiile axandu-se pe definirea perspectivelor strategice ale alianței, in contextul Summit-ului de la Madrid, care va avea loc sfarsitul acestei luni. Vasile Dincu a vorbit despre necesitatea…

- Summit B9, la București: Situația de securitate pe flancul estic NATO Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro La Bucuresti a început summitul celor noua state europene…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarata nu se astepta ca ”operatiunea” Rusiei in Ucraina sa se prelungeasca atat de mult si a sustinut ca face ”tot posibilul” pentru a opri conflictul, intr-un interviu acordat, joi, Associated Press. Liderul belarus a mai invocat ca negocierile ruso-ucrainene…