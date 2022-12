Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean ucrainean in varsta de 32 de ani, conducand un microbuz inmatriculat in Ucraina. La controlul facut in mijlocul de transport, politistii de frontiera…

- Peste 300.000 euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu cu ocazia controlului la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta miercuri Politia de Frontiera. "In aceasta…

- Peste 300.000 euro au fost descoperiti, miercuri, in geanta unui cetațean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din punctul de trecere a frontierei Halmeu, cand i-au facut controlul la intrarea in țara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au f

- Peste 300.000 de euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu, la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta, miercuri, Poliția de Frontiera. ”In aceasta dimineata,…

- In ultimele 24 de ore, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 3.337 de evenimente, 2.133 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.204 circumscrise situatiilor de urgenta.In ultimele 24 de ore, niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, un certificat fals, aparent emis de autoritațile ucrainene. Ieri, 21 octombrie a.c., la ora 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 21 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare…