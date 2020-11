Stiri pe aceeasi tema

- Mike Tyson, 54 de ani, și Roy Jones Jr., 51 de ani, s-au intalnit fața in fața la cantarul oficial, cu o zi inaintea luptei din Los Angeles. Mike Tyson și Roy Jones Jr. se intalnesc duminica, 29 noiembrie, de la ora 04:00 (ora Romaniei), la STAPLES Center din Los Angeles, California. Duelul poate fi…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau anunța ca sumele restante cuvenite medicilor veterinari au ajuns in conturile beneficiarilor. Precizarea vine dupa ce veterinarii au protestat, timp de aproape o saptamana, pichetand sediul instituției și refuzand sa mai presteze…

- Medicii veterinari de libera practica imputerniciți au inceput, ieri, pichetarea Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea pentru a protesta fața de neplata banilor promiși pentru acțiunile efectuate la gospodariile populației. Este o acțiune derulata la nivel național,…

- Aproape 14.000 de fermieri bacauani și-au primit in avans banii reprezentand subvențiile acordate de stat acestui domeniu. Banii au fost virați prin intermediul Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau in perioada 16 octombrie – 5 noiembrie 2020. In total, fermierii bacauani…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat plata tuturor sumelor cuvenite pentru renta viagera agricola aferenta anului 2019. Suma totala platita este de 46.750.000 de lei, cu sursa de finantare de la bugetul național, pentru un numar de 37.532 rentieri. La nivelul…

- Adrian Mihalcea (44 de ani), fost antrenor la Dinamo, a dezvaluit ca nu a primit niciun ban de la alb-roșii in perioada petrecuta acolo. Mihalcea a dezvaluit ca a renunțat de bunavoie la o parte din banii pe care ii avea de primit, insa pentru restul sumei se judeca cu Dinamo. Acesta a depus un memoriu…

- Mike Tyson a anuntat ca se intoarce in ring la 54 de ani. Celebrul pugilist are 15 ani de cand s-a retras, iar pe 28 noiembrie va juca un nou meci de box. Adversarul va fi pe masura: Roy Jones Jr. in varsta de 51 de ani, anunța MEDIAFAX.Mike Tyson se antreneaza inca din luna martie pentru…

- Liviu Dragnea a primit o veste surprinzatoare. Deși inca se afla in spatele gratiilor, ziua de azi a trecut mult mai greu din cauza unei deczii luate recent de fiul sau. Pentru ce iși face griji fostul lider al Partidului Social Democrat și de ce in poveste a rasarit un milion de euro? Dragnea, griji…