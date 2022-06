Sufletul lui Burcă și fotbal…sufletul! Simți ca lucrurile pot sta diferit de ce a fost la Podgorica cand Dzeko iși lasa jambiera jos și pe tibia lui inflorește o galma lunguiața plantata acolo de gheata necruțatoare a lui Burca, cand Chiricheș - vanat la ochi - pune corpul dezordonat la bataie și primește un genunchi in rinichi de la supermotivatul Burca, cand același Burca apare incredibil in careul Bosniei și produce cea mai inchegata faza a naționalei din prima repriza. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

