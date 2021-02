Stiri pe aceeasi tema

- Alessia și Ionuț au decis sa divorțeze dupa o relație de 15 ani. Cei doi se afla inca in proces de custodie pentru copil, deși s-au desparțit in urma cu mai bine de un an. Ba mai mult, artista a cerut ordin de protecție impotriva barbatului, care susține ca el nu a avut un motiv intemeiat pentru a lua…

- Adrian Paduraru din „Declarație de dragoste” a recunoscut ca este un barbat gelos și a vorbit despre ce se intampla in viața sa pe plan sentimental. Actorul susține ca iubește, este fericit și implinit! Intrebat in ce masura a fost pentru el o problema, de-a lungul timpului, aspectul fizic intr-o relație,…

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Pe langa faptul ca este unul dintre cei mai apreciați antrenor de fotbal din Romania, Mircea Lucescu da dovada de o sinceritate incredibila! ”Il Luce”, interviu in excluvitate la Antena Stars! Dezvaluirile celebrului antrenor despre viața și familie!

- La sfarșitul anului trecut, Andreea Marin a implini 46 de ani, iar fiica ei, Ana Violeta, 13. Adolescenta este fiica prezentatoarei TV din mariajul cu actorul, artistul și omul de televiziune Ștefan Banica Junior (52 de ani). De mai bine de patru ani, Andreea formeaza un cuplu cu Adrian Brancoveanu,…

- In urma cu ceva timp, Leonard Miron a trecut prin clipe cumplite, dupa ce a fost depistat cu cancer la pancreas. Din fericire, acesta a invins boala, insa la scurt timp, s-a luptat cu depresia. Fostul prezentator se simte mai bine ca niciodata, datorita ajutorului specializat.„Depresia nu este un lucru…

- Avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fost subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a incetat din viața din cauza COVID - 19, anunța senatorul Marcel Vela intr-o postare pe Facebook. „Subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost…