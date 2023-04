Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a ratificat tratatul pentru aderarea Finlandei la NATO, deschizand drumul pentru definitivarea integrarii tarii in Alianta Nord-Atlantica, informeaza Reuters. Finlanda va deveni al 31-lea membru al NATO dupa ce parlamentul Turciei a votat pentru aprobarea cererii sale, potrivit BBC . Turcia a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat vineri decizia Turciei de a ratifica aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica si a pledat pentru o ratificare a aderarii Suediei "cat mai repede posibil", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat marti ca probabilitatea ca Finlanda sa devina membra a NATO inaintea Suediei a crescut, desi aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica este doar o chestiune de timp, transmite Reuters.

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, i-a indemnat miercuri, 1 martie, pe parlamentarii ungari sa ratifice aderarea Finlandei si a Suediei la NATO ”cat mai repede posibil”, in contextul in care deputatii au inceput sa dezbata motiunile dupa luni de zile in care acestea au fost blocate in legislativ, informeaza…

- Parlamentul de la Budapesta se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, scrie Agerpres preluand agenția France Presse. Parlamentarii ungari vor dezbate chestiunea saptamana viitoare, iar apoi va urma un vot separat pentru…

- Turcia ar putea evalua separat cererile de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei, a declarat joi, 16 februarie, ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa alaturi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Ankara, transmite Reuters. Stoltenberg a cerut Turciei…

- Turcia priveste pozitiv cererea Finlandei de aderare la NATO, dar nu sustine candidatura Suediei, a declarat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters . ”Suedia sa nu se deranjeze sa incerce in acest moment. Nu vom spune ”da” candidaturii lor la NATO cat timp ei permit arderea Coranului”,…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a afirmat joi ca este "lipsit de sens" sa se organizeze o reuniune trilaterala cu Suedia si Finlanda pentru a discuta despre candidaturile acestora la NATO, in urma protestelor care au avut loc luna aceasta la Stockholm, relateaza Reuters.