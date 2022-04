Suedia și Finlanda intenționează să-și depună, împreună, candidatura la NATO. Când vor face anunțul Finlanda și Suedia iși vor exprima in luna mai, impreuna, dorința de a adera la NATO, scrie presa din cele doua țari scandinave, citand surse apropiate de acest subiect, potrivit Reuters . In pofida unei cooperari mai stranse cu alianța militara dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, in 2014, ambele țari nordice au ales, pana acum, sa ramana in afara NATO. Dar invazia Rusiei in Ucraina, pe care Moscova o numește o „operațiune militara speciala”, a forțat Suedia și Finlanda sa examineze daca neutralitatea lor militara de lunga durata este in continuare cel mai bun mijloc de asigurare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

