Suedia a câștigat Eurovision 2023 Suedia a caștigat finala Eurovision 2023, cu 583 de puncte, din care aproape 243 acordate de public. Republica Moldova s-a clasat pe locul 18 cu piesa „Soarele și luna”, interpretata de Pasha Parfeni.Loreen, reprezentanta Suediei, a caștigat Eurovision 2023 cu „Tattoo”, o melodie despre iubire. In anul 2012, Loreen a caștigat Eurovision cu piesa „Euphoria”.Clasamentul in finala Eurovision 2023. Cum arata podiumulLista completa cu finaliștii Eurovision 2023Austria- Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?Portugalia- Mimicat - Ai CoracaoElveția- Remo Forrer - Watergun Polonia - Blanka - SoloSerbia-… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

