- Manifestații de amploare au avut loc, ieri, la Buenos Aires și in alte orașe din Argentina impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus, transmite...

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…

- Ministrul Sanatatii a explicat, duminica, la Iasi, ca masurile introduse dupa stare de urgenta au fost agreate si de patronatele din domeniul HoReCa, iar proprietarii teraselor ar trebui sa le respecte. Nelu Tataru anunta suplimentarea numarului de paturi la Terapie Intensiva. "Avem o supraincarcare"…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, considera ca numarul zilnic de imbolnaviri, care astazi, 8 iulie, a ajuns la o valoare record de 555, va crește, "daca lumea nu va respecta regulile" impuse de autoritați."Creșterea este semnificativa, iar trendul cazurilor noi este in creștere.…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat sambata ca nu isi doreste impunerea de noi restrictii, in contextul pandemiei de coronavirus, dar ca acest lucru va fi posibil doar daca și cetatenii vor respecta regulile, potrivit Agerpres. „Eu cred ca solutia este ca romanii sa respecte regulile in conditiile date.…

- Comitetul de criza al organziatiei se reuneste astazi pentru adoptarea unui ghid de recomandari privind calatoriile iar secretarul general spune ca, din cauza pandemiei, mentalitatea turistului s-a tot schimbat. Pana in toamna acestui an, oamenii vor calatori cu precadere in interior, din cauza restrictiilor…

- Autortitațile au pregatit un set de reguli ce urmeaza a fi respectate de catre patronii teraselor și restaurantelor din Romania. Unitațile ar urma sa se redeschida incepand cu 1 iunie, dar cu anumite condiții.