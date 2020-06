Municipalitatea suceveana va distribui peste 3.668 de masti de protectie persoanelor cu venituri mici, in conformitate cu legislatia in vigoare, a declarat, miercuri, primarul Ion Lungu. Potrivit primarului, municipalitatea asteapta sa primeasca de la Ministerul Muncii aceste materiale de protectie, dupa care urmeaza sa le distribuie categoriile de persoane ce se inscriu in criteriile prevazute in actul normativ. Lungu a precizat ca un numar de 159 de masti este destinat persoanelor care beneficiaza de ajutor social, iar alte 363 de masti pentru cele care beneficiaza de ajutor de sustinere a familiei.…