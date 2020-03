Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, deoarece la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud a deschis un dosar penal in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce o femeie din comuna Salva a fost diagnosticata cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. Dosarul penal a fost deschis pe 21 martie. Potrivit comunicatului…

- Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zadarnicirea combaterii bolilor in cazul senatorului PNL Vergil Chitac, care a participat la mai multe intalniri oficiale si private dupa ce a intrat in contact cu persoana cu Covid-19. El a…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a fost singurul din judetul Olt cu schema de personal ocupata 100% in 2019. Desi Inspectia Judiciara ridica, cu doar cateva luni in urma, cateva probleme importante identificate aici, conform bilantului pe 2019 activitatea procurorilor de la Caracal a fost „corespunzatoare“.

- Poliția a anunțat, marți, ca a inceput cercetarile intr-un dosar penal deschis dupa tragedia produsa aseara, la Plopeni. Un barbat de 52 de ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut, printre balustrade, de la etajul al patrulea al unui bloc din oraș. Potrivit anchetatorilor, din primele date a reieșit…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si trafic de produse sau substante toxice, in cazul dezinsectiei efectuate la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad, unde 40 de elevi au ajuns la spital din cauza…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit...

