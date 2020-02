Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a revenit pe primul loc in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, dupa ce a cucerit duminica titlul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Djokovic (32 ani) l-a detronat pe spaniolul Rafael Nadal,…

- Novak Djokovici, numarul 2 mondial, a caștigat pentru a opta oara titlul de campion la Australian Open. Jucatorul sarb de tenis l-a invins in finala disputata azi la Melbourne pe austraicul Dominic Thiem, cap de serie numarul 5, scor 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.Amanunte despre desfașurarea partidei liveTEXT…

- Finala masculina de simplu de la Australian Open dintre Novak Djokovici, nr. 2 mondial, și Dominic Thiem, cap de serie numarul 5, se disputa duminica, de la ora 10:40 (ora Romaniei). Partida poate fi urmarita liveTEXT pe gsp.ro și pe Europsort 1. Thiem este primul austriac care ajunge in ultimul act…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 2 mondial, s-a calificat joi in a opta sa finala la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins la Melbourne pe elvetianul Roger Federer, cap de serie 3, in trei seturi cu 7-6 (1), 6-4, 6-3.Djokovic a incheiat conturile dupa doua ore si 18 minute.…

- Dominic Thiem il va infrunta pe Alexander Zverev, vineri, in ultima semifinala a tablourilor de simplu la Australian Open, dupa o victorie in patru seturi in sferturi in fata liderului mondial, Rafael Nadal: 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6). Ibericul rateaza si in 2020 sansa unui al doilea titlu la Melbourne,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, favoritul nr. 2 si campionul en titre de la Australian Open, s-a calificat in semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului. „Nole“ l-a invins astazi, la Melbourne, cu 6-4, 6-3, 7-6 (7/1), pe canadianul Milos Raoni. Djokovic a castigat dupa doua ore si 49 de minute…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, l-a invins fara probleme in trei seturi, 6-2, 6-3, 6-0, pe bolivianul Hugo Dellien, intr-un meci din primul tur Openului Australiei, disputat marti la Melbourne. Nadal, care lupta pentru al 20-lea sau titlu de Mare Slem, gratie caruia…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre, a obtinut a 900-a sa victorie in circuitul profesionist, luni, la Melbourne, unde l-a invins pe germanul Jan-Lennard Struff cu 7-6 (7-5), 6-2, 2-6, 6-1, in prima runda a turneului Australian Open. Djokovic, al doilea favorit, care are sapte trofee…