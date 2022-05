Succes „regal” la tir cu arcul!

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de tir cu arcul, in parteneriat cu Primaria Predeal, organizeaza, intre 27 și 29 mai, Cupa Casei Regale. Competiția, aflata la cea de-a doua ediție, va avea loc pe stadionul de fotbal din localitate. Festivitatea este intitulata in mod simbolic Gala Laureaților. Se va bucura de prezența…

- Federatia Romana de Arte Martiale impreuna cu clubul Ronin Training Academy a organizat si a fost gazda primului Campionat National si a Cupei Ronin de Ju Jitsu U8, U10, U12, U14 si Master, desfasurat la Targu Mures, in perioada 13-15 mai 2022, la care au participat circa 250 de sportivi inscrisi la…

- Moreh Tamas a participat la tradiționala Cupa Veronika din Kamnik, Slovenia, unde a fost foarte aproape de o performanța și mai buna. Sportivul nostru a concurat in proba olimpica, in aer liber, pe distanța de 60 m, la categoria U18 ani, a terminat calificarile pe locul 4 din 23 de concurenți, cu un…

- Dupa o perioada de pregatire de iarna si o primavara in care au fost puse la punct detaliile organizatorice, sezonul de oina porneste la drum oficial, iar primele evenimente vor avea loc, in week-end, la Bucuresti: Cupa Regelui si Cupa Reginei. Aflata sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta,…

- (Moreh Tamas, Cocan Ioana si Fecioru Ilinca) Arcașii de la CSM Tg. Mureș au participat in perioada 8-10 aprilie la Cupa Primaverii – Seniori, Juniori, Cadeți – arc olimpic, compound și barebow, competiție desfașurata la București. Clubul nostru a fost reprezentat de catre Cocan Ioana la senioare (RSW),…

- Organizația Pro Romania din comuna Sancraiu de Mures și-a ales noua conducere sambata, 2 aprilie. "Felicitari tuturor celor aleși in conducerea organizației și felicitari domnului ing. Florin Grama, ales in funcția de președinte al organizației. Noi, Pro Romania Mures, ne reorganizam și incercam sa…

- Liviu Oroian a caștigat aurul la Sofia Cup"22, un concurs cu atelaje trase de caini. Este primul care a dat viața acestui sport in Targu Mureș. Liviu Oroian, de profesie kinetoterapeut, practica bikejoring de 4 ani, o noua disciplina sportiva tot mai dezvoltata in ultima vreme, un sport exigent, atat…