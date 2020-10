Subvenții de la stat pentru apicultori Crescatorii de albine ar fi bine sa-și verifice conturile, intrucat Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau a anunțat virarea sumelor reprezentand subvențiile acordate de stat in acest domeniu. Astfel, prin Programul Național Apicol (PNA), 2020 – 2022, la nivelul județului Bacau, sunt 58 de proprietari de stupine care au primit, deja, in […] Articolul Subvenții de la stat pentru apicultori apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 6.150 de apicultori si 10 forme asociative au beneficiat de 50,21 milioane de lei, reprezentand fondurile alocate prin Programul National Apicol (PNA) pentru anul 2020, banii fiind platiti integral acestora, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),…

- Pana la sfarșitul lunii, fermierii bacauani au termen pentru a solicita spijinul pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul II al acestui an. Cererile se depun la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, de catre administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul…

- De saptamana viitoare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va incepe sa vireze banii reprezentand avansul pentru schemele de suprafata aferente anului 2020. Mai exact, incepand cu 16 octombrie, se vor plati pana la 70% din platile directe si pana la 85% in cazul sprijinului acordat…

- Economie Crescatorii de animale din județ au depus 13 cereri pentru subvențiile destinate sectoarelor bovin, avicol și suin 01/10/2020 12:21 Fermierii au depus pana marti, 29 septembrie, 1.155 de cereri de solicitare a ajutoarelor de stat pentru sustinerea activitatii din sectoarele bovin, avicol…

- Crescatorii de animale și cultivatorii de legume pot obține un sprijin financiar acordat de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru a recupera din pierderile cauzate de pandemia de COVID-19. Sprijinul financiar este acordat prin 3 noi scheme de sprijin in cadrul Masurii 21 –…

- Agricultorii bacauani, afectați de criza generata de pandemia de Covid, pot solicita sprijin financiar de la stat. Ajutoarele se vor acorda prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in cadrul a trei masuri de sprijin. Cererile pot fi depuse din aceasta saptamana pana…

- Perioada de canicula, caracterizata de temperaturi extrem de ridicate și lipsa precipiatțiilor, favorizeaza apariția incendiilor de vegetație. Și asta cu atat mai mult acum, cand fermierii se afla in plina campanie de recoltare a paioaselor. Potrivit legislației, arderea miriștilor este interzisa. Reprezentanții…

- Incepand de luni, 3 august, proprietarii de terenuri pot obține gratuit bani de la stat pentru inființarea de paduri. Cererile se depun la Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau. Un beneficiar poate primi pana la 7 milioane de euro. In ultimii cinci ani, statul a mai incercat,…