- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe anunta locuitorii ca joi, 16 iulie, va avea loc actiunea de dezinsectie pe teritoriul orasului. Astfel, intre orele 18-24 va avea loc pulverizarea din avion pe tot teritoriul administrativ al municipiului, in acelasi interval orar avand loc si pulverizarea la sol…

- Primaria Municipiului Targu-Jiu va demara, incepand cu data de 11 iulie, ora 21,00, un tratament contra capuselor si populației larvare și adulte de tantari, realizat prin pulverizarea soluțiilor de la sol in spațiile verzi din municipiu. Actiunea are drept scop reducerea densitatii insectelor in oraș…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat joi, ca e nevoie de a abordare profesionista in ceea ce priveste digitalizarea administratiei, subiectul fiind abordat si in cadrul intalnirii pe care Comitetul director al Asociatiilor municipiilor din Romania a avut-o saptamana aceasta,…

- Conducerea Parcului Industrial Campul Frumos a semnat marti un nou contract de concesionare pentru un teren din incinta parcului. Astfel, societatea AKSD Romania a primit in folosinta o suprafata de 4.470 mp, urmand sa infiinteze o unitate de colectare si gestionare a deșeurilor medicale, deșeuri care…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa online, ca intr-o societate normala trebuie sa existe reguli foarte clare, iar acestea trebuie respectate, facand referire la recenta decizie a Curtii Constitutionale, potrivit careia amenzile pentru…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa online, ca in ultima perioada a observat „un consens antimaghiar” nejustificat pe scena politica din Romania, care ii aduce aminte de „isteria” anilor ’90 si care, printre altele, va prejudicia imaginea…

- Miercuri au fost dezinfectate si acele scari care din diverse motive au fost omise in cadrul actiunii de saptamana trecuta Aproape 1.000 de scari de bloc din Sfantu Gheorghe au fost dezinfectate in ultimele zile de catre o firma profesionista contractata de Primarie, pentru aceasta operatiune. Actiunea…

- Dupa cum am anuntat deja, in perioada 20-24 aprilie va avea loc actiunea de dezinfectare a tuturor scarilor de bloc din Sfantu Gheorghe, parte din actiunile demarate de Primarie pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Actiunea va fi realizata de firma profesionista Latox Pest Control din Miercurea…