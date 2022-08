Sub influenta alcoolului si a unor substante psihoactive, depistat de politisti.

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 august, pe Strada 1 Decembrie din orașul Gaești, polițiștii au surprins un șofer care conducea sub influența unor substanțe psihoactive. In mașina șoferului de doar 26 de ani Post-ul GAEȘTI: Un barbat a fost prins conducand sub influența unor substanțe psihoactive apare prima data in Gazeta…

- Barbatul care a fost prins de politistii din Ilfov cand conducea un autoturism desi avea permisul retinut si era sub influenta a doua substante psihoactive a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La data de 28 iulie a.c., politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au oprit pentru control pe Drumul National 17D, in Feldru, un autoturism. A fost identificat soferul, un barbat de 62 ani, din Feldru. In urma verificarilor efectuate de catre politisti si in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- Politistii Biroului Rutier Bistrita desfasoara constant actiuni pe linie rutiera, cu accent pe depistarea in trafic a conducatorilor auto care circula sub influenta alcoolului sau a unor substante psihoactive. Astfel, astazi, 13 iulie, a fost depistat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului,…

- *COMBATEREA CONDUCERII SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI SAU A SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE- PRIORITATE A POLIȚIȘTILOR RUTIERI* Politistii focșaneni au depistat doi barbați, de 24 și 45 de ani, in timp ce conduceau autoturisme pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive sau a alcoolului. In cursul…

- In urma verificarilor și controalelor efectuate in trafic, polițiștii Biroului Rutier Bistrița au depistat duminica un conducator auto aflat sub influența unor substanțe psihoactive. Tanarul, in varsta de 24 de ani, din Lechința, a fost oprit pe Drumul Național 17, in Viișoara, in timp ce conducea un…

- Politistii rutieri ieseni au desfasurat aseara o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de consumul de alcool sau substante psihoactive la volan. Actiunea a fost coordonata de catre Directia Rutiera din cadrul IGPR si beneficiaza de sprijinul colegilor din judetele vecine. Dupa o jumatate…

- In noaptea de 18/19 iunie a.c., in intervalul 20.00-04.00, pe raza orașului Beclean, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Beclean, Compartimentul Rutier au desfașurat acțiuni de monitorizare și control a traficului rutier. In acest sens, pe raza…