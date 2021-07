Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele haitian, Jovenel Moise, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din Puerto Principe, a informat premierul Claude Joseph, transmit agentiile de presa internationale, preluate de Agerpres. In atac…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din capitala Port-au-Prince, a informat premierul interimar Claude Joseph, transmit agentiile de presa internationale, informeaza…

- Presedintele haitian, Jovenel Moise, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din Puerto Principe, a informat premierul Claude Joseph, transmite BBC. Potrivit premierului Joseph, reședința președintelui din Port-au-Prince…

- Jovenel Moise, președintele statului Haiti, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri, in reședința sa privata din cartierul Pelerin din Puerto Principe, de un „grup de persoane neidentificate”, a anunțat premierul Claude Joseph. Președintele haitian a fost impușcat de asasinii care au intrat…

- Un grup de persoane neidentificate a atacat în noaptea de marți spre miercuri reședința privata a președintelui haitian Jovenel Moise și l-au împușcat mortal, a anunțat premierul interimar Claude Joseph, citat de Reuters.Acesta a fost asasinat dupa un raid al unei bande înarmate…

- Presedintele Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din Puerto Principe, a informat premierul Claude Joseph, potrivit www.dw.com . #URGENT | Le president Jovenel Moise blesse mortellement…

- Consiliul Republican al Partidului Socialistilor, formatiune condusa de catre Igor Dodon, a adoptat duminica, 18 aprilie, o declaratie prin care solicita demisia presedintelui Republicii Molodva, Maia Sandu, si organizarea alegerilor prezidentiale anticipate. Mai mult, socialistii cer si demisia a trei…