- Ministrul slovac al Apararii, Jaroslav Nad, a declarat ca Statele Unite vor desfasura un sistem de aparare antiaeriana Patriot in Slovacia saptamana viitoare, noteaza The Associated Press.

- Slovacia a furnizat Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii Rusiei, a confirmat astazi premierul slovac, Eduard Heger, transmite The Guardian, care citeaza AFP.

- Rusia va iesi mai slabita si mai izolata din conflictul cu Ucraina, a declarat un inalt oficial al Pentagonului, care anticipeaza ca rușii vor ramane in curand fara muniție de precizie și vor folosi bombe nedirijate. „Cred cu un grad ridicat de certitudine ca Rusia va iesi din Ucraina mai slabita decat a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Statele Unite trimit Ucrainei unele echipamente de aparare aeriana de producție sovietica pe care Washingtonul a pus mana in urma cu zeci de ani printr-un program secret de achiziții, potrivit Wall Street Journal . Sistemele, printre care și unul de rachete sol-aer cu raza scurta de acțiune SA-8, au…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, vine in aceasta saptamana la Bratislava și, potrivit premierului slovac Eduard Heger, va discuta „probabil” si despre posibilitatea ca Slovacia sa furnizeze Ucrainei sistemul de aparare antiaeriana S-300, de productie sovietica, o idee respinsa insa de…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va efectua in aceasta saptamana o vizita in Slovacia in cadrul careia, potrivit premierului slovac Eduard Heger, va discuta probabil si despre posibilitatea de trimitere a sistemului de aparare antiaeriana S-300 al Bratislavei, de productie sovietica,…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…