- Ministrul sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a insistat asupra importantei de a introduce vaccinarea obligatorie pentru a combate pandemia de coronavirus, transmite sambata dpa. "Trebuie sa acceptam faptul ca, inclusiv prin impunerea vaccinarii, tot nu vom ajunge la toata lumea. Dar…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Austria, Germania și Spania, pentru a protesta fața de certificatul COVID și vaccinarea obligatorie. In Austria și Germania ar urma ca vaccinarea sa fie obligatorie.

- Germania a anunțat joi un lockdown la nivel național care vizeaza persoanele nevaccinate. De asemenea, liderii țarii susțin vaccinarea obligatorie, informeaza CNN. Germanilor nevaccinați li se va interzice accesul la toate activitațile cu excepția celor esențiale, cum ar fi: supermarketurile…

- Parlamentul german se va pronunta pana la sfarsitul anului asupra unei legi care impune vaccinarea impotriva Covid -19 a intregii populatii pentru a opri focarul de infectii, a anuntat marti viitorul cancelar Olaf Scholz, relateaza AFP.

- Asociatia Interdisciplinara Germana pentru Terapie Intensiva si Medicina de Urgenta (DIVI) pledeaza pentru vaccinarea obligatorie a tuturor adultilor impotriva COVID-19, cu scopul de a depasi pe termen lung pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat publicat joi, relateaza EFE. "Este…

- Germania se confrunta, in ultimele saptamani, cu o explozie a cazurilor de COVID-19. In acest context, politicienii germani discuta daca sa introduca obligativitatea vaccinarii pentru populatie, avand in vedere cresterea numarului de infectari si ratele scazute de vaccinare.

- ​Austria va intra de luni în carantina totala, masura care va viza întreaga populație, iar de la 1 februarie va introduce vaccinarea obligatorie anti-COVID-19, a anunțat vineri premierul Alexander Schallenberg, citat de AFP. Masurile sunt anunțate la doar câteva zile dupa ce…

- Germania intentioneaza ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru personalul din spitale si caminele de batrani, in incercarea de a opri o revenire a epidemiei in tara, au anuntat joi guvernul si autoritatile din landuri, dupa o reuniune de urgenta, relateaza AFP. ''Trebuie…