- Politia din Seattle (nord-vestul SUA) a anuntat ca ancheteaza un al doilea incident armat din ultimele 48 de ore inregistrat in "zona autonoma" creata de manifestanti intr-un cartier din aceasta metropola, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Politia ancheteaza un incident armat din interiorul…

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters.Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis…

- O persoana a fost ucisa, iar alte doua au fost ranite in urma unui incident armat produs in cursul noptii in zona Saint-Denis din Paris, afirma surse citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Incidentul armat a avut loc in cursul noptii de joi spre vineri intr-o zona pietonala situata…

- Un cutremur de pamant cu magnitudine moderata a facut doua victime, 22 de raniti si a fost resimtit in noaptea de joi spre vineri la Teheran, unde a provocat panica in randul populatiei din capitala iraniana. Seismul a durat mai multe secunde, potrivit Agerpres.Cutremurul cu magnitudinea de 4,6 s-a…

- Un copil de cinci ani, nemulțumit ca mama sa nu a vrut sa-i cumpere un Lamborghini, a fost oprit de poliție pe o autostrada din vestul Statelor Unite dupa ce se urcase la volanul mașinii familiei pentru a merge în California, de unde voia sa achiziționeze costisitoarea mașina sport italiana, scrie…

- Fondatorul companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, a devenit tata. Iubita sa, cantareața canadiana Grimes, a nascut un baiețel perfect sanatos, a anunțat Musk pe contul sau de Twitter in primele ore ale dimineții.