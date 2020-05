Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a aprobat, joi seara, numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, in functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX.Decizia de numire a lui John…

- Senatul Statelor Unite a aprobat numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, in functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com.

- Senatul SUA a aprobat, joi seara, numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, în functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com.Decizia de numire a lui John Ratcliffe în…

- Comunitatea de intelligence din Statele Unite nu crede ca noul coronavirus este creat in laborator sau modificat genetic, relateaza CNBC. Direcția de Informații din SUA a precizat, in cadrul unui comunicat oficial, ca „intelligence-ul american se alatura consensului științific larg conform caruia virusul…

- Serviciile secrete americane au anuntat joi intr-un comunicat ca au ajuns la concluzia ca noul coronavirus SARS-CoV-2 ''nu a fost creat de om si nu a fost modificat genetic'', relateaza AFP si Reuters.Comunitatea serviciilor de informatii a SUA inca incearca ''sa determine daca epidemia a…

- Avocatul Casei Albe, Michael Ellis, a fost numit la conducerea executiva a unui departament cheie din cadrul Consiliului Național de Aparare al Statelor Unite, au confirmat mai multe surse pentru CNN. Decizia reprezinta o alta numire a unui loialist de-al președintelui Donald Trump într-o astfel…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…