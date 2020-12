Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile federale americane au procedat vineri la cea de-a doua și ultima execuție din 2020, cea a lui Alfred Bourgeois, un afro-american condamnat pentru uciderea fiicei sale de 2 ani, relateaza sambata France Presse. Acest fost șofer de camion in varsta de 55 de ani a primit o injecție letala…

- Guvernul de la Washington a autorizat, cu numai cateva saptamani inaintea incheierii mandatului presedintelui Donald Trump, continuarea procedurii intr-un penitenciar federal din Indiana pentru executia unui barbat afro-american condamnat pentru omucidere, transmite vineri DPA. Brandon Bernard (40…

- Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscala. Fostul preot, actual cantareț, a primit un an de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, si 90 de zile de munca neplatita in folosul comunitații. Cristian Pomohaci, condmant la inchisoare. Decizia este definitiva Cristian Pomohaci…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a fost condamnat, ieri, la cinci ani și doua luni de inchisoare, in dosarul intitulat generic „Amanta”. In aceeași cauza, fostul șef al Poliției Locale, Liviu Mihai Hliboceanu, a primit tot o pedeapsa cu executare, respectiv patru ani și cinci luni de inchisoare.…

- Statele Unite au executat un barbat de culoare, Christopher Andre Vialva, condamnat la pedeapsa capitala dupa ce a fost gasit vinovat de o dubla crima, in 1999, in cea de a saptea executie federala in decurs de trei luni, in pofida indemnurilor la clementa ale sustinatorilor acestuia, care subliniau…

