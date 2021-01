Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a mai acordat o grațiere azi, cu mai puțin de jumatate de ora pana la depunerea juramantului de catre președintele ales Joe Biden, momentul in care inceteaza oficial mandatul președintelui republican, anunța hotnews . „Președintele Donald J. Trump a acordat o grațiere completa lui Albert…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a lasat o scrisoare succesorului sau, Joe Biden, miercuri, inainte de a pleca de la Casa Alba, a declarat, pentru France Presse, Judd Deere, purtator de cuvant al executivului, cu cateva minute inainte de plecarea sa, relateaza AFP. Donald Trump, care…

- Cu cateva ore inainte de a prelua conducerea unei tari in criza, presedintele ales al SUA, Joe Biden, si vicepresedinta aleasa Kamala Harris urmau sa aduca un omagiu marti celor peste 400.000 de americani decedati din cauza epidemiei de corovonavirus, in cadrul unei ceremonii la Washington, relateaza…

- Site-ul Departamentului de Stat de la Washington a postat, luni, pentru scurt timp, o biografie a președintelui aflat in exercițiu, Donald Trump, cu urmatorul comentariu: „Mandatul lui Donald J. Trump s-a incheiat la 2021-01-11 (11-01-2021, n.red.) (ora) 19:48:41”. Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale…

- Politicienii au convenit inainte de expirarea mandatului actualei puteri sa continue activitatea in interesul Statelor Unite ale Americii. Președintele american Donald Trump și vicepreședintele Michael Pence au avut o discuție in cladirea Casei Albe, drept rezultat al careia parțile au convenit cu privire…

- Numararea voturilor continua in SUA, la doua zile dupa ce s-au incheiat alegerile prezidentiale, iar balanta pare sa incline in favoarea fostului vicepresedinte democrat Joe Biden. Potrivit estimarilor CNN, acesta si-ar fi asigurat pana acum 253 din cei 270 de electori necesari, in timp ce presedintele…