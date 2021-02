Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Stroe (41 de ani), fost ministru al Tineretului și Sportului intre noiembrie 2019 și decembrie 2020, este de mai mult timp intr-o relație cu Andra Pleșa (32 de ani), nimeni alta decat fiica iubitei lui Marcel Vela, fostul ministru de Interne. Cei doi și-au oficializat relația la finalul lui 2020,…

- Dupa ce Ion Petrescu, barbatul din Dambovița care a susținut ca-și vrea fiica de doar 8 ani inapoi, dupa ce ar fi fost batuta de tatal vitreg, a venit la Acces Direct, fosta soacra a acestuia i-a adus cateva acuzații grave. Femeia nu l-a uitat nici pe actualul ginere, atacandu-l in direct cu mai multe…

- Un individ care și-a batut fiica vitrega de un an și opt luni a fost reținut și va fi prezentat in fața judecatorilor in vederea emiterii unui mandat de arestare. Fetița a fost internata in spital in urma loviturilor primite iar medici legiști au constatat ca are nevoie de 40 de zile de ingrijiri medicale…

- Dana Rogoz a anunțat pe contul de socializare, ca pleaca pentru prima oara din țara, impreuna doar cu fiica ei, in varsta de 7 luni. Vedeta a luat aceasta decizie pentru un proiect extrem de important. Actrița filmeaza pentru un lungmetraj strain.„Plecam in Slovacia. Dupa foarte multe amanari, dinfebruarie…

- La data de 3 decembrie 2020, polițiștii din Alba Iulia au constatat ca un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia fusese emis, cu o zi inainte, un ordin de protecție provizoriu ca urmare a faptului ca o amenințase pe fiica sa vitrega, a incalcat obligația de a nu se apropia de ea, la o distanța mai…

- Un barbat din Alba Iulia a incalcat ordinul de protecție provizoriu care ii interzicea sa se apropie de fiica sa vitrega. S-a ales cu un nou dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2020, polițiștii din Alba Iulia au constatat ca un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia fusese emis,…

- Curtea de Apel Constanta a hotarat obligarea inculpatului sa i achite victimei 15.000 de euro echivalentul in lei la data platii cu titlu de daune morale.Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis vineri condamnarea definitiva a unui barbat din Constanta la sase ani de inchisoare cu executare,…