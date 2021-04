Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 23 aprilie fusesera administrate 222.322.230 de doze de vaccinuri, dintr-un total de 286.095.185 de doze. Potrivit agentiei, 138.644.724 de persoane au primit cel putin o doza, in timp ce 93.078.040 de pameni au primit doua done.Numaratoarea CDC include vaccinuri de la Moderna, Pfizer/BioNTech…

- Institutul National pentru Sanatate din Statele Unite a anuntat miercuri ca a inceput un studiu clinic de faza medie pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile impotriva Covid-19 ale companiilor Moderna si Pfizer, transmite Reuters, conform news.ro. Pana in prezent, in SUA…

- Pana in prezent, in SUA au avut loc mai multe incidente de reactii alergice, inclusiv episoade grave, anafilactice, dupa vaccinarea cu vaccinuri ale Pfizer/BioNTech si Moderna. In luna ianuarie, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a anuntat ca reactiile alergice apar cu o rata de 11,1 la…

- Rezultatele unui studiu realizat in timpul campaniei de vaccinare in SUA arata ca vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de grupul Pfizer-BioNTech si compania Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, a anuntat joi producatorul american de medicamente, transmite Reuters. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din…

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinari pentru intervalul respectiv de varsta de la inceputul anului 2022, a anuntat, joi, producatorul american de medicamente, transmite Reuters.…

- Reglementatorul UE in materie de medicamente transmite astazi ca recomanda ca cea de-a doua doza a vaccinului Pfizer impotriva Covid-19 sa fie facuta la trei saptamani dupa prima. Asta in contextul in care mai multe țari intarzie administrarea dozei de rapel. Masura a fost luata ca sa poata vaccina,…

- A doua doza de administrare ( rapelul) pentru vaccinul impotriva COVID-19 poate fi programata in intervalul de 21-28 de zile dupa administrarea primei doze, conform prospectului vaccinurilor produse de Pfizer-BioNTech și Moderna, dar poate fi intarziata și pana la 42 de zile, potrivit studiilor, „fara…