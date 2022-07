Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, care incearca sa-si consolideze controlul asupra Partidului Republican in vederea alegerilor legislative din noiembrie, s-a deplasat in Alaska pentru a o sustine pe Sarah Palin, care spera la un fotoliu in Camera Reprezentantilor de la Washington, relateaza duminica…

- Sapte din 10 americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj dat publicitatii vineri, conform caruia o treime dintre respondenti considera ca liderul american este mult prea in varsta, transmite EFE, preluata de Agerpres. Sondajul, realizat…

- Donald Trump stia ca unii dintre sustinatorii sai erau inarmati atunci cand i-a chemat la Capitoliu, pe 6 ianuarie 2021, si apoi a cautat sa se urce la volanul unei masini pentru a li se alatura, potrivit unei marturii facuta marti in fata Congresului, scrie AFP. Cassidy Hutchinson, fost colaborator…

- Marturia ii aparține unei foste angajate a Casei Albe, Cassidy Hutchinson, care a fost audiata marți, 28 iunie, intr-o comisie din Congresul american in legatura cu incidentele violente din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, unde susținatori ai fostului președinte Donald Trump au incercat sa blocheze…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului. Din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit joi o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…